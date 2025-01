Redcare-Konkurrentin

Die Online-Apotheke DocMorris hat im vergangenen Jahr etwas mehr umgesetzt.

Gegen Jahresende zogen die Verkäufe beim E-Rezept in Deutschland deutlich an. Der Konzernumsatz stieg 2024 in Lokalwährungen um 6,7 Prozent auf 1,09 Milliarden Franken, wie DocMorris am Dienstag mitteilte. Im Hauptmarkt Deutschland erhöhten sich die Erträge um 6,9 Prozent auf 1,02 Milliarden Franken. Mit den Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten weitgehend erfüllt. DocMorris selber hatte einen Umsatzanstieg zwischen 5 und 10 Prozent in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs gab am Vormittag aber etwas nach.

E-Rezepte nehmen Fahrt aus

Fortschritte erzielte Doc Morris im Geschäft mit den E-Rezepten, die per Anfang 2024 in Deutschland für die Arztpraxen verpflichtend eingeführt worden waren. So habe sich das Wachstum im RX-Geschäft vor allem im vierten Quartal deutlich beschleunigt und der Umsatz sei im Schlussquartal um fast 17 Prozent auf 53 Millionen gestiegen, hieß es weiter. Zudem habe sich die Zahl der Neukunden im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht.

Nach anfänglichen Verzögerungen bei der DocMorris-Applikation Cardlink sei damit die Wende bei den Rezepteinlösungen geglückt. Alleine im Dezember hätten die Umsätze um 30 Prozent zugelegt. Und in den ersten Wochen des Jahres 2025 habe sich dieser Trend weiter beschleunigt.

Ausblick bestätigt

Die vollständigen Zahlen für 2024 wird DocMorris am 13. März publizieren. Beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) wird weiterhin ein Minus von rund 50 Millionen Franken erwartet.

Im Schweizer Handel verliert die DocMorris-Aktie zeitweise 4,74 Prozent auf 20,50 CHF.

