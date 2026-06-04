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Redcare Pharmacy erhöht Jahresprognose nach bisher gutem 2. Quartal

15.06.26 16:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
57,00 EUR 7,42 EUR 14,97%
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DOW JONES--Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat im zweiten Quartal bisher überraschend gut abgeschnitten und erhöht deswegen die Prognose für das Gesamtjahr. Das Wachstum beschleunigte sich sowohl gegenüber dem ersten Quartal 2026 als auch im Verlauf des zweiten Quartals, wie das Unternehmen mitteilte. Redcare rechnet dieses Jahr nun mit einem Wachstum des Umsatz von 15 bis 17 Prozent, bisher wurden 13 bis 15 Prozent in Aussicht gestellt. Bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten (Non-RX) soll das Plus nun bei 10 bis 12 (zuvor 8 bis 10) Prozent liegen. Die bereinigte EBIT-Marge sieht das Unternehmen nun bei 2,5 bis 3,0 Prozent - bisher wurden mehr als 2,5 Prozent in Aussicht gestellt.

In den ersten beiden Monaten des zweiten Quartals erzielte das Unternehmen den weiteren Angaben zufolge einen Zuwachs des Nettoumsatzes von 20,4 Prozent auf 568 Millionen Euro. "Die bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich weiterhin gegenüber dem Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere das margenstarke Wachstum des DACH-Non-Rx-Marktes sowie eine höhere Effizienz im Marketing", so das Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 10:33 ET (14:33 GMT)

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