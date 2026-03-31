Redcare-Pharmacy-Vorstandsmitglied Dirk Brüse scheidet aus

DOW Jones--Redcare Pharmacy muss sich einen neuen Chief Commercial Officer (CCO) suchen. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, scheidet CCO Dirk Brüse mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aus. Er werde jedoch zur Verfügung stehen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen. Der Prozess zur Nachfolgeregelung sei bereits in die Wege geleitet worden. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll CEO Olaf Heinrich den Verantwortungsbereich des CCO übernehmen.

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