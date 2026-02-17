Redcare verdient operativ weniger als erwartet - 2026er-Ziele unter Erwartungen

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) hat im vergangenen Jahr operativ etwas weniger verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 72 Prozent auf etwas mehr als 57 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas besseren Ergebnis gerechnet. Der Umsatz kletterte - wie bereits bekannt - um rund ein Viertel auf 2,94 Milliarden Euro. Die operative Marge zog damit um 0,6 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent an.

Wer­bung Wer­bung

Das Unternehmen hatte bereits am Dienstagabend die 2026er-Ziele veröffentlicht. Demnach soll sich das Tempo beim Umsatzwachstum im laufenden Jahr deutlich verlangsamen. Der Erlös soll um 13 bis 15 Prozent zulegen - das ergibt rechnerisch einen Umsatz von maximal knapp 3,4 Milliarden Euro. Bei der bereinigten operativen Gewinnmarge rechnet Redcare mit mindestens 2,5 Prozent. Die Ziele des Unternehmens für das Wachstum und die Profitabilität liegen damit unter der bisherigen Durchschnittsprognose der bei Bloomberg erfassten Experten./zb/mis