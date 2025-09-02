DAX23.672 +0,8%ESt505.336 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,79 -1,9%Gold3.543 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

03.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Zuletzt fiel die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 76,40 EUR ab.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
75,15 EUR -3,05 EUR -3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 76,40 EUR. Im Tief verlor die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bis auf 74,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96.997 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 171,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie somit 55,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 74,80 EUR. Mit Abgaben von 2,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 169,43 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 560,67 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 709,19 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,980 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
