Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 74,50 EUR ab.

Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 74,50 EUR ab. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,50 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,50 EUR. Von der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.882 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 171,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Kursplus von 130,07 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 74,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,43 EUR.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 709,19 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 560,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,980 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie belaufen.

