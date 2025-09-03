DAX23.695 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.543 -0,5%
Aktienentwicklung

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

04.09.25 09:25 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 72,35 EUR.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 72,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 72,35 EUR. Bei 72,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.289 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien.

Bei einem Wert von 171,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.09.2025 bei 72,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im Durchschnitt mit 169,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber -0,21 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im vergangenen Quartal 709,19 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 560,67 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 7,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
