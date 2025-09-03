Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 74,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie sogar auf 75,05 EUR. Bei 72,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie belief sich zuletzt auf 128.821 Aktien.

Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,40 EUR. 131,62 Prozent Plus fehlen der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 71,50 EUR am 04.09.2025. Mit einem Kursverlust von 3,38 Prozent würde die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im Durchschnitt mit 169,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 709,19 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 560,67 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 7,73 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

