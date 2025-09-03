Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 74,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie sogar auf 75,05 EUR. Bei 72,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie belief sich zuletzt auf 128.821 Aktien.
Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,40 EUR. 131,62 Prozent Plus fehlen der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 71,50 EUR am 04.09.2025. Mit einem Kursverlust von 3,38 Prozent würde die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im Durchschnitt mit 169,43 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 709,19 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 560,67 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 7,73 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie
Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf
Deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport und Nordex steigen in den Stoxx 600 auf
Aktien von Fraport und Nordex bald im Stoxx 600 - Drei deutsche Absteiger
Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|04.04.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen