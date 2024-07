Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zeigt sich am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 132,70 EUR.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 132,70 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,10 EUR. Der Tagesumsatz der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie belief sich zuletzt auf 12.036 Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,00 EUR an. Gewinne von 15,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 93,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Verlust von 29,75 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,33 EUR aus.

Am 04.04.2024 äußerte sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 560,22 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 372,05 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 30.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,182 EUR je Aktie ausweisen dürften.

