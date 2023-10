Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Blick

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zündet am Donnerstagnachmittag Kursrakete

05.10.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 11,2 Prozent auf 110,30 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 11,2 Prozent auf 110,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 111,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 93.595 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 119,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 36,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie derzeit noch 66,90 Prozent Luft nach unten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,44 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie aus. Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter September 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Redcare Pharmacy