Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Vormittag in Rot

06.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 110,05 EUR.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 110,05 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bis auf 109,65 EUR. Bei 110,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.414 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 36,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,82 Prozent. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,44 EUR. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

