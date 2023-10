Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) tendiert am Freitagmittag tiefer

Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 109,95 EUR nach.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 109,95 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 109,60 EUR. Bei 110,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 16.507 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien gehandelt.

Bei 119,20 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie derzeit noch 8,41 Prozent Luft nach oben. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 201,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,44 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie aus.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

