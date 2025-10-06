Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Bullen treiben Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Montagmittag an

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Zuletzt konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,2 Prozent auf 84,55 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 8,2 Prozent auf 84,55 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 89,90 EUR. Bei 83,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 256.992 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2024 markierte das Papier bei 171,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 102,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 69,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,62 Prozent.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 709,19 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 560,67 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Jahr 2025 -0,979 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Redcare Pharmacy-Aktie deutlich leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen