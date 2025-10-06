DAX24.379 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,72 +2,1%Gold3.940 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Notierung im Blick

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Bullen treiben Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Montagmittag an

06.10.25 12:05 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Bullen treiben Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Montagmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Zuletzt konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,2 Prozent auf 84,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
84,00 EUR 5,45 EUR 6,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr wies die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 8,2 Prozent auf 84,55 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 89,90 EUR. Bei 83,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 256.992 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2024 markierte das Papier bei 171,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 102,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 69,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,62 Prozent.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 709,19 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 560,67 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Jahr 2025 -0,979 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Redcare Pharmacy-Aktie deutlich leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
10:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
09:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
08:31Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
08:31Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen