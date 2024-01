Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) bricht am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 8,7 Prozent auf 131,90 EUR nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 8,7 Prozent auf 131,90 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bis auf 131,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.512 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,55 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,59 Prozent. Bei 55,02 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 139,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,78 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Börse Frankfurt in Rot: MDAX nachmittags mit Abgaben

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der MDAX mittags