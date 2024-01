Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 128,75 EUR.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 128,75 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bis auf 127,60 EUR. Bei 132,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.051 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien.

Bei 144,55 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,27 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,78 EUR.

Am 31.10.2023 lud Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

