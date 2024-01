Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Donnerstagmittag mit Verlusten

So bewegt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 125,85 EUR ab.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 125,85 EUR. Im Tief verlor die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bis auf 125,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 132,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.661 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 144,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie derzeit noch 56,20 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,78 EUR.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke).

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Redcare Pharmacy-Aktie dennoch tiefrot: Redcare Pharmacy verbucht zweistelliges Umsatzwachstum - Oberes Ende der Zielspanne

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt den Rückwärtsgang ein