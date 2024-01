Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) fällt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 125,20 EUR ab.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 125,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 124,55 EUR. Bei 132,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.875 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,55 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Gewinne von 15,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 55,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Verlust von 55,97 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,11 EUR an.

Am 31.10.2023 hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

Am 05.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke).

