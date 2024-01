Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) verliert am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 124,45 EUR.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 124,45 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,95 EUR. Von der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.825 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 144,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,14 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 53,28 Prozent könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 136,11 EUR.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) rechnen Experten am 26.02.2025.

