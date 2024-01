Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Anleger greifen bei Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 130,25 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 130,25 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 132,05 EUR. Mit einem Wert von 124,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 75.528 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.01.2023 Kursverluste bis auf 58,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 55,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 136,11 EUR.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

