Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gewinnt am Freitagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 106,70 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 106,70 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 107,70 EUR. Bei 107,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.933 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.

Bei 171,40 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie somit 37,75 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2025 auf bis zu 86,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie derzeit noch 19,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 174,00 EUR.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,53 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 717,29 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 560,67 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,012 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

DocMorris-Aktie mit Kurssprung: Versandapotheke durfte laut BGH mit Prämien locken

Erste Schätzungen: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: Hätte sich ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?