Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittag massiv unter Druck

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11,3 Prozent auf 97,65 EUR ab.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 11,3 Prozent auf 97,65 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,60 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 247.637 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien.

Bei einem Wert von 153,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,89 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ließ sich am 04.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 560,22 Mio. EUR – ein Plus von 50,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 372,05 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,139 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag