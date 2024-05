Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10,2 Prozent auf 98,90 EUR ab.

Um 15:50 Uhr ging es für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 10,2 Prozent auf 98,90 EUR. Das Tagestief markierte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 95,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 100,60 EUR. Bisher wurden heute 341.286 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 153,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 54,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.06.2023 bei 81,64 EUR. Abschläge von 17,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 145,89 EUR an.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ließ sich am 04.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 372,05 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 560,22 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,139 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag