Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird am Vormittag ausgebremst

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktionäre schickten das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 97,50 EUR.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 97,50 EUR nach. Im Tief verlor die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bis auf 97,10 EUR. Bei 98,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6.822 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,00 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Der derzeitige Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie liegt somit 36,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,64 EUR ab. Abschläge von 16,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,89 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an.

Am 04.04.2024 hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) mit einem Umsatz von insgesamt 560,22 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372,05 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 50,58 Prozent gesteigert.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Jahr 2024 -0,139 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich

Redcare Pharmacy- und DocMorris-Aktien brechen zweistellig ein: UBS rät zum Verkauf

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer