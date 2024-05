Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Zuletzt konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 101,30 EUR.

Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 101,30 EUR. Der Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.718 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 153,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie damit 33,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie liegt somit 24,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,89 EUR aus.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) veröffentlichte am 04.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ein EPS von -0,55 EUR in den Büchern gestanden. Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 560,22 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 372,05 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke).

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Jahr 2024 -0,139 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich

Redcare Pharmacy- und DocMorris-Aktien brechen zweistellig ein: UBS rät zum Verkauf

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer