Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Zuletzt konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 100,80 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 100,80 EUR. In der Spitze gewann die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bis auf 102,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 132.640 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 153,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,79 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 23,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 145,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 04.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 560,22 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372,05 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,139 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

