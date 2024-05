Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Zuletzt ging es für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 101,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 101,10 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,70 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,00 EUR. Der Tagesumsatz der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.301 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 153,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ist somit 51,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.06.2023 bei 81,64 EUR. Mit Abgaben von 19,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,89 EUR aus.

Am 04.04.2024 lud Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 560,22 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 372,05 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 30.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Verlust in Höhe von -0,139 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

