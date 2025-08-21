Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittag im Tiefenrausch
Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 8,5 Prozent auf 81,75 EUR nach.
Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 8,5 Prozent im Minus bei 81,75 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie sank bis auf 79,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,20 EUR. Bisher wurden heute 293.344 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien gehandelt.
Am 11.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie 109,66 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,95 EUR am 28.08.2025. Mit Abgaben von 2,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 169,43 EUR aus.
Am 29.07.2025 legte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie generiert. Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 709,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 560,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,007 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Datum
Rating
Analyst
08:41
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Jefferies & Company Inc.
05.08.2025
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Jefferies & Company Inc.
31.07.2025
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Deutsche Bank AG
30.07.2025
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|04.04.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
