Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Die Aktionäre schickten das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 82,15 EUR.
Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 82,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bisher bei 82,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.721 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.
Bei 171,40 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 108,64 Prozent. Am 28.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,43 EUR für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 709,19 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 560,67 Mio. EUR in den Büchern standen.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,008 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie stehen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
