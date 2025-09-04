Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Abend an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Reddit. Zuletzt sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 235,61 USD zu.

Das Papier von Reddit legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 235,61 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Reddit-Aktie bei 241,15 USD. Bei 234,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 530.627 Reddit-Aktien.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,38 Prozent. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499,63 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 USD fest.

