Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 201,00 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 201,00 USD. Die Reddit-Aktie sank bis auf 200,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 203,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 88.248 Reddit-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Gewinne von 40,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2024 Kursverluste bis auf 69,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 65,52 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 77,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 499,63 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 281,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Reddit am 04.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

