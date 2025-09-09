DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.539 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,74 +1,8%Gold3.643 +0,5%
Reddit im Fokus

Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Nachmittag fester

10.09.25 16:11 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,7 Prozent auf 251,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
252,51 USD 12,31 USD 5,12%
Charts|News|Analysen

Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 251,56 USD. In der Spitze gewann die Reddit-Aktie bis auf 252,78 USD. Bei 246,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210.382 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 253,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,57 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 55,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 353,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reddit ein EPS von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 499,63 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 281,18 Mio. USD umgesetzt.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,84 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

