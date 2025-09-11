Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 254,87 USD.

Die Reddit-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 254,87 USD. Das bisherige Tagestief markierte Reddit-Aktie bei 251,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,50 USD. Bisher wurden heute 382.751 Reddit-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 266,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2024 auf bis zu 57,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 344,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent auf 499,63 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 USD je Reddit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

