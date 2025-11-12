Reddit Aktie News: Reddit behauptet sich am Mittwochnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Reddit zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Reddit-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 208,20 USD.

Bei der Reddit-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 208,20 USD. Bei 213,00 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Reddit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 205,85 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,21 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 92.083 Reddit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 61,67 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.10.2025 vor. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 348,35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 584,91 Mio. USD ausgewiesen.

Reddit wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

