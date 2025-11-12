Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Abend auf rotes Terrain
Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 200,79 USD.
Um 20:07 Uhr fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 200,79 USD ab. Die Reddit-Aktie sank bis auf 200,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,21 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 318.891 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 40,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,80 USD ab. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 151,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.10.2025. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 584,91 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 348,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,29 USD fest.
