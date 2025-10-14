DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.292 +0,1%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.639 -0,3%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1607 +0,3%Öl62,46 -1,5%Gold4.149 +0,9%
Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend im Minus

14.10.25 20:24 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Dienstagabend im Minus

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 199,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
173,00 EUR -3,00 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 199,50 USD. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 194,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 198,85 USD. Zuletzt wurden via New York 253.330 Reddit-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 41,76 Prozent wieder erreichen. Bei 72,90 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Reddit gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 499,63 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Reddit rechnen Experten am 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2025 1,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen

