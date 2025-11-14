DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.063 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1616 -0,2%Öl64,42 +2,1%Gold4.103 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag höher

14.11.25 16:08 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 192,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
159,00 EUR -14,00 EUR -8,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Reddit konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 192,81 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 193,15 USD an. Bei 186,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 153.964 Reddit-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 46,68 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,80 USD ab. Mit Abgaben von 58,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,91 Prozent auf 584,91 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Reddit am 18.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,31 USD je Reddit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

In eigener Sache

Übrigens: Reddit und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

DatumMeistgelesen
Wer­bung