Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 192,81 USD.

Das Papier von Reddit konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 192,81 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 193,15 USD an. Bei 186,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 153.964 Reddit-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 46,68 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,80 USD ab. Mit Abgaben von 58,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Reddit-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,91 Prozent auf 584,91 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Reddit am 18.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,31 USD je Reddit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?