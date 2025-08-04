Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Nachmittag schwächer

DAX24.281 ±0,0%ESt505.458 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.877 -0,1%Nas21.152 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,16 +0,2%Gold3.344 -0,1%
21.08.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 218,00 USD.

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 218,00 USD. Die Reddit-Aktie sank bis auf 215,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 217,61 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 138.357 Reddit-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 253,00 USD erreichte der Titel am 19.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 13,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 54,30 USD fiel das Papier am 22.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 75,09 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 499,63 Mio. USD gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2025 1,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

