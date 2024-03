Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Freitagnachmittag tief südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,4 Prozent auf 47,70 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 5,4 Prozent im Minus bei 47,70 USD. Das Tagestief markierte die Reddit-Aktie bei 45,35 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 49,50 USD. Zuletzt wurden via New York 1.521.403 Reddit-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

