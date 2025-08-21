Reddit Aktie News: Reddit am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 217,50 USD.

Die Reddit-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 217,50 USD abwärts. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,11 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,01 USD. Der Tagesumsatz der Reddit-Aktie belief sich zuletzt auf 119.091 Aktien.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,00 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 14,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.08.2024 bei 55,06 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Reddit seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Reddit veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 499,63 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 281,18 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

