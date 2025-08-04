Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 218,01 USD abwärts.

Die Reddit-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 218,01 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,11 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 700.025 Stück.

Bei 253,00 USD markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 16,05 Prozent zulegen. Am 29.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,06 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 499,63 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 77,69 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

