DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.633 +1,9%Nas21.500 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Aktie im Fokus

Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend im Minusbereich

22.08.25 20:25 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend im Minusbereich

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 218,01 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
217,32 USD -1,33 USD -0,61%
Charts|News|Analysen

Die Reddit-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 218,01 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,11 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 700.025 Stück.

Bei 253,00 USD markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 16,05 Prozent zulegen. Am 29.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,06 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 499,63 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 77,69 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

DatumMeistgelesen
Wer­bung