Reddit Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochabend aus Reddit

Reddit im Fokus

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 193,39 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 193,39 USD. Die Reddit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 191,50 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 203,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 397.352 Reddit-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 46,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (76,60 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,39 Prozent.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499,63 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Reddit dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,86 USD je Reddit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher