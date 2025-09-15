Reddit Aktie News: Reddit am Abend tiefrot

Aktie im Blick

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 241,32 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 6,3 Prozent auf 241,32 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 239,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 613.591 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,60 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 499,63 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 281,18 Mio. USD umgesetzt.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,85 USD fest.

