Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 216,03 USD ab.

Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 216,03 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 212,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 214,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 158.137 Stück.

Bei 253,00 USD markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,11 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 55,06 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 499,63 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 77,69 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

