Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Reddit

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 217,28 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 217,28 USD. In der Spitze fiel die Reddit-Aktie bis auf 216,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 218,38 USD. Zuletzt wechselten via New York 89.896 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 253,00 USD markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 16,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2024 bei 55,06 USD. Mit Abgaben von 74,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Reddit gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit -0,06 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 499,63 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 77,69 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Reddit wird am 04.11.2025 gerechnet.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

