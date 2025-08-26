Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Reddit. Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 217,31 USD abwärts.

Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 217,31 USD ab. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 216,22 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,94 USD. Bisher wurden via New York 161.123 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 253,00 USD. Dieser Kurs wurde am 19.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Bei einem Wert von 55,06 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2024). Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 74,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 281,18 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Reddit am 04.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,81 USD fest.

Redaktion finanzen.net

