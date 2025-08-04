Reddit Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Reddit

Kurs der Reddit

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Reddit befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,5 Prozent auf 211,74 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Reddit-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 211,74 USD ab. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 208,51 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 468.886 Reddit-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 253,00 USD erreichte der Titel am 19.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 55,06 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 74,00 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 77,69 Prozent auf 499,63 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,81 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison