So entwickelt sich Reddit

Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagnachmittag freundlich

28.08.25 16:10 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 215,50 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Die Reddit-Aktie legte bis auf 219,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,00 USD. Bisher wurden via New York 128.707 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 253,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,40 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2024 bei 55,06 USD. Mit Abgaben von 74,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von -0,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,81 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

