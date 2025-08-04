DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.535 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.444 +0,8%
Reddit im Fokus

Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend schwächer

29.08.25 20:24 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 222,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
223,83 USD -1,71 USD -0,76%
Charts|News|Analysen

Die Reddit-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 222,32 USD. In der Spitze büßte die Reddit-Aktie bis auf 219,77 USD ein. Bei 225,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 261.831 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 253,00 USD. 13,80 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,28 USD am 10.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 302,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reddit ein EPS von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 499,63 Mio. USD gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Reddit veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

