Rede-Duell abgesagt

Nachdem die Aktie der Trump Media & Technology Group zwei Tage in Folge kräftig zulegen konnte, verlor die Rally zur Wochenmitte an Schwung.

• TMTG-Aktie mit Rally zum Wochenstart

• Aktie gibt am Mittwoch deutlich nach

• Abgesagtes Rede-Duell von Trump der Grund?



An den ersten beiden Handelstagen in dieser Woche hat die TMTG-Aktie noch kräftige Gewinne eingefahren: Am Montag schloss der Anteilsschein mehr als elf Prozent höher, am Dienstag ging es um weitere 18,4 Prozent nach oben. Zur Wochenmitte setzte sich der Positivtrend aber nicht fort: Mit einem Abschlag von 5,64 Prozent schloss die Aktie von Donald Trumps Medienfirma am Mittwoch bei 20,57 US-Dollar.

Rally verliert an Schwung

Die TMTG-Aktie zeigte sich in den vergangenen Monaten als Spiegelbild des laufenden US-Wahlkampfes und reagierte stets im Einklang mit aktuellen Entwicklungen. So war es zum Wochenstart auch ein gemeinsamer Wahlkampfauftritt von Donald Trump und dem Tech-Milliardär Elon Musk , der für das massive Kursplus bei der Aktie sorgte. Die Unterstützung des Tesla-Chefs für die Trump-Kandidatur kam am Markt offenbar gut an, verlor aber zur Wochenmitte zusehends an Zugkraft.

Trump will nicht erneut in Rede-Duell gegen Kamala Harris antreten

Möglicherweise wurde bei Investoren auch weniger gut aufgenommen, dass Donald Trump am Mittwoch eine Einladung des US-Senders Fox News für ein erneutes Rede-Duell gegen die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris abgelehnt hat. Der ehemalige republikanische Präsident Donald Trump sagte Reuters zufolge am Mittwoch, er werde nicht mit der aktuellen Vizepräsidentin Kamala Harris debattieren, Stunden nachdem Fox News die beiden Präsidentschaftskandidaten zu einer möglichen zweiten Debatte am 24. oder 27. Oktober eingeladen hatte.

Das erste Rede-Duell zwischen den beiden möglichen neuen US-Präsidenten am 10. September hatte dem Vernehmen nach Kamala Harris für sich entschieden. Die TMTG-Aktie hatte darauf mit einem kräftigen Kursrückgang reagiert.



Redaktion finanzen.net