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Reeder vermissen belastbare Sicherheitsgarantien

18.04.26 15:43 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die erneute Schließung der Straße von Hormus zeigt nach Einschätzung der deutschen Reeder, wie fragil und unübersichtlich die Lage ist. "Eine verlässliche und sichere Passage durch die Straße von Hormus ist unter diesen Bedingungen weiterhin nicht gewährleistet", teilte der Verband Deutscher Reeder (VDR) in Hamburg mit. Reedereien und Besatzungen benötigten stabile und international abgestimmte Rahmenbedingungen. "Ohne belastbare Sicherheitsgarantien kann es keine nachhaltige Normalisierung des Schiffsverkehrs in dieser für den Welthandel zentralen Region geben."

Der Iran hat die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus nach einem Tag wieder rückgängig gemacht. Das teilte ein Sprecher des Hauptquartiers der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars mit. Als Grund nannte er eine anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA. Aus diesem Grund sei die Kontrolle über die Straße von Hormus wieder in den früheren Zustand zurückgekehrt: Die strategisch wichtige Meerenge unterliege der strengen Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte./hgo/DP/zb